«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуется Мукоко

10 ноября, 13:15
Форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport Bild.
По сведениям источника, на 17-летнего немца претендует «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба следят за развитием футболиста. Также сообщалось об интересе к Мукоко со стороны «Барселоны».
В текущем сезоне Мукоко провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
Методология
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Основные источники исследования