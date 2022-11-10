«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуется Мукоко

Форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, на 17-летнего немца претендует «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба следят за развитием футболиста. Также сообщалось об интересе к Мукоко со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Мукоко провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.