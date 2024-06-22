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Сегодня, 03:46

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на нападающего «Лилля» Давида

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются нападающим «Лилля» Жонатаном Давидом, утверждает Sky Sports.

На данный момент клубы еще не делали официальных предложений по 24-летнему канадцу, но рассматривают возможность подписания футболиста этим летом.

Давид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Его контракт с «Лиллем» действует до конца июня 2025 года.

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