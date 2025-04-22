«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за форварда «Вулверхэмптона» Кунью

Нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы стали лидерами в гонке за игрока. За последние несколько суток «МЮ» провел переговоры с агентами футболиста и приблизился к сделке.

25-летний бразилец выступает за «Вулверхэмптон» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Куньи в 55 миллионов евро.