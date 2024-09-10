«Манчестер Юнайтед» может следующим летом подписать Эзе из «Кристал Пэлас»

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, трансфер может произойти следующим летом. В контракте 26-летнего англичанина с лондонцами прописана сумма отступных в размере 68 миллионов фунтов стерлингов, которую можно будет активировать летом 2025 года.
В текущем сезоне Эзе провел четыре матча во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивате рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.