Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:55

«Манчестер Юнайтед» не будет активировать опцию выкупа Амрабата из «Фиорентины»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выступавший на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», вернется в итальянский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы сообщили флорентийцы, что не будут активировать опцию выкупа 27-летнего марокканца в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, «МЮ» заинтересован в выкупе хавбека и готов обсудить другие условия возможной сделки.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Амрабата в сентябре прошлого года. Он провел за команду 30 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
0
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Брайтон» продолжает переговоры с «Интер Майами» по Гомесу