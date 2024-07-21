«Манчестер Юнайтед» не будет активировать опцию выкупа Амрабата из «Фиорентины»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выступавший на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», вернется в итальянский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы сообщили флорентийцы, что не будут активировать опцию выкупа 27-летнего марокканца в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, «МЮ» заинтересован в выкупе хавбека и готов обсудить другие условия возможной сделки.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Амрабата в сентябре прошлого года. Он провел за команду 30 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.