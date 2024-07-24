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Сегодня, 08:35

«Манчестер Юнайтед» не может удовлетворить запрос «Баварии» по цене за де Лигта

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» пока не договорились о трансфере защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, все предложения «МЮ» не превысили 40 миллиона евро, в то время как «Бавария», скорее всего, потребует 50 миллионов плюс дополнительные бонусы.

Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс допустил, что 24-летний футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

В сезоне-2023/24 голландский защитник провел 30 матчей за мюнхенцев, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт де Лигта действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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