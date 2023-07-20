«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании голкипера Онаны

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Андре Онана.

Соглашение 27-летнего камерунца с «красными дьяволами» рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на год.

С лета 2022 года Онана выступал за «Интер». В сезоне-2022/23 голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее Онана попрощался с итальянским клубом. В составе «Интера» голкипер стал обладателем кубка Италии, Суперкубка страны, а также финалистом Лиги чемпионов.

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