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Сегодня, 19:20

«Манчестер Юнайтед» планирует летом продать Антони

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хочет летом продать вингера команды Антони, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, манкунианцы хотят продать 24-летнего бразильца за приемлемую сумму, чтобы минимизировать потери с его трансфера — в 2022 году клуб заплатил за него «Аяксу» 95 миллионов евро.

Сообщается, что основным кандидатом на замену Антони в «МЮ» выбрали полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

В текущем сезоне Антони провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Гринвуда 30 миллионов фунтов стерлингов