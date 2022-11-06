Сегодня, 12:40
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» находятся в поиске футболиста атакующей позиции и готовы рассмотреть сербского игрока, сообщает The Telegraph.
22-летний форвард перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. За все время выступления за туринскую команду Влахович забил 17 голов и отдал три результативные передачи за 36 матчей. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне нападающий сыграл 15 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt стоимость услуг футболиста оценивается в 85 миллионов евро.«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Влаховича
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования