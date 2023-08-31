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Сегодня, 16:35

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность аренды Регилона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может на правах аренды перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с 26-летним испанцем из-за осложнений в переговорах по защитнику «Челси» Марку Кукурелье. «Манчестер Юнайтед» находится в поисках защитника из-за травмы Люка Шоу, которая может выбить его из строя на длительный срок.

Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. С того момента он провел за «шпор» 67 матчей, отличился двумя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В текущем сезоне испанец ни разу не выходил на поле.

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