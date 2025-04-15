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15 апреля, 08:07

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере форварда «Байера» Шика

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, «МЮ» предпочел бы подписать более молодого форварда, но 29-летний чех также входит в шорт-лист клуба. Сам футболист также считает своим приоритетом переход в АПЛ. Ожидается, что «Байер» запросит за трансфер Шика 25-30 миллионов евро.

Шик выступает за «Байер» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Патрик Шик
Футбол
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
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