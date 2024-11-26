«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sportmediaset.

По информации источника, манкунианцы считают, что 22-летний грузин подходит для схемы 3-4-3, которая стала основной в команде после назначения Рубена Аморима новым главным тренером команды. В «МЮ» готовы предложить Кварацхелии 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что «Наполи» пока не настроен на продажу вингера.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за неаполитанцев 15 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.