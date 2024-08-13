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Сегодня, 17:08

Marca: мадридский «Реал» и Винисиус отказали саудовскому «Аль-Ахли»

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По информации испанской Marca, мадридский «Реал» отверг предложение саудовского «Аль-Ахли» по трансферу нападающего Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии намерены сделать форварда послом страны в преддверии чемпионата мира-2034, который примет ближневосточное государство. В СМИ появлялась информация, что саудиты предложили «Реалу» миллиард евро за трансфер Винисиуса, а самому игроку — зарплату в размере 350 миллионов евро в год.

Как утверждает источник, сам бразилец также не намерен переезжать в Саудовскую Аравию. Руководство испанского клуба считает его важной составляющей команды, главный тренер Карло Анчелотти также заинтересован в сохранении нападающего.

24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В составе «королевского клуба» он стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов, 3-кратным чемпионом Испании и обладателем национального Кубка. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Marca
Винисиус Жуниор
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Реал
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