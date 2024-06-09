Marca: «Реал» и «Байер» договорились о переходе Вирца в 2025 году

«Реал» договорился с «Байером» о переходе полузащитника Флориана Вирца, сообщает Marca.

По данным источника, 21-летний немец подпишет контракт с мадридским клубом в 2025 году. Отмечается, что клубы начали переговоры еще несколько месяцев назад. Потенциальная сумма сделки — 150 миллионов евро.

Ранее Mundo Deportivo сообщал, что Вирц является главной трансферной целью «Барселоны».

Контракт хавбека с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 Вирц забил 18 голов и сделал 20 результативных передач в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 130 миллионов евро.