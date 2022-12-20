Marca: Роналду перейдет в «Аль-Наср» в конце декабря

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср», сообщает Marca.

По информации источника, Роналду в скором времени отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта. В «Аль-Насре» ожидают, что форвард прибудет в расположение клуба в конце декабря.

37-летний нападающий подпишет контракт до июня 2025 года и будет получать 200 миллионов евро за сезон.

Португалец находится в статусе свободного агента, после того как покинул «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).