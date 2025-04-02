Мареска не стал отвечать на вопрос, будет ли «Челси» выкупать Санчо

2 апреля, 12:30
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал будущее полузащитника команды Джейдона Санчо, арендованного из «Манчестер Юнайтед».
«Я люблю всех игроков, которые находятся в составе. Сейчас все внимание сосредоточено на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Посмотрим, что будет летом. Я доволен всеми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.
25-летний вингер провел 28 матчей за лондонцев, забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач.
«Челси» в августе прошлого года арендовал Санчо у «Манчестер Юнайтед» с обязательством выкупа за 25 миллионов фунтов стерлингов. Ранее появилась информация, что синие могут отказаться от выкупа, если заплатят 5 миллионов.