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2 апреля, 12:30

Мареска не стал отвечать на вопрос, будет ли «Челси» выкупать Санчо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал будущее полузащитника команды Джейдона Санчо, арендованного из «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю всех игроков, которые находятся в составе. Сейчас все внимание сосредоточено на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Посмотрим, что будет летом. Я доволен всеми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

25-летний вингер провел 28 матчей за лондонцев, забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач.

«Челси» в августе прошлого года арендовал Санчо у «Манчестер Юнайтед» с обязательством выкупа за 25 миллионов фунтов стерлингов. Ранее появилась информация, что синие могут отказаться от выкупа, если заплатят 5 миллионов.

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Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Энцо Мареска
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