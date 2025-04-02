Мареска не стал отвечать на вопрос, будет ли «Челси» выкупать Санчо

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал будущее полузащитника команды Джейдона Санчо, арендованного из «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю всех игроков, которые находятся в составе. Сейчас все внимание сосредоточено на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Посмотрим, что будет летом. Я доволен всеми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

25-летний вингер провел 28 матчей за лондонцев, забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач.

«Челси» в августе прошлого года арендовал Санчо у «Манчестер Юнайтед» с обязательством выкупа за 25 миллионов фунтов стерлингов. Ранее появилась информация, что синие могут отказаться от выкупа, если заплатят 5 миллионов.