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Сегодня, 10:00

Рэшфорд — об аренде в «Астон Виллу»: «Выбрал место, чтобы заново открыть себя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Астон Виллы» Маркус Рэшфорд объяснил переход в бирмингемский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Это клуб, который занимает хорошее место в лиге, и они стремятся подняться выше. Они все ещё участвуют в Лиге чемпионов, у них хороший, амбициозный тренер и отличные таланты в составе.

Мне пришлось выбрать место, где, как мне кажется, подойдет мой стиль игры, чтобы заново открыть себя и стать лучше. Очевидно, что я здесь ненадолго, поэтому я хочу максимально эффективно использовать время», — приводит слова Рэшфорда Goal.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 7 мячей и сделал 3 голевых паса в 24 матчах за «МЮ». Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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