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Сегодня, 12:15

«Марсель» арендовал хавбека «Интера» Карбони

Руслан Минаев
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«Марсель» объявил об аренде полузащитника «Интера» Валентина Карбони. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб заплатил «нерадзурри» 1 миллион евро. В контракте предусмотрена опция выкупа за 35 миллионов евро и 4 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне Карбони был арендован «Монцей». В 32 матчах, он забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 15 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
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