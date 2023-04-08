«Марсель» не будет выкупать Байи у «Манчестер Юнайтед»

«Марсель» не планирует выкупать защитника Эрика Байи, выступающего за клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», сообщает GFFN.

По данным источника, 28-летний ивуариец не оправдал ожиданий руководства французского клуба. Он часто получал травмы и был дисквалифицирован на семь матчей за грубый фол против соперника.

Опция выкупа Байи за 7 миллионов евро будет активирована автоматически, если он сыграет 19 матчей в лиге 1, а «Марсель» попадет в Лигу чемпионов следующего сезона. Байи принял участие только в 11 матчах чемпионата. Поэтому ожидается, что игрок вернется в «Манчестер Юнайтед».

Байи выступает за «Марсель» с лета 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Байи провел за «Марсель» 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.