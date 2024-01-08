«Марсель» объявил о переходе полузащитника «Бешикташа» Онана

Полузащитник «Бешикташа» Жан Онана перешел в «Марсель», сообщила пресс-служба французского клуба.

24-летний камерунец в день своего рождения пополнил состав «провансальцев» на правах аренды с опцией выкупа по окончании сезона.

Ранее Онана вместе с другими игроками был отстранен от основной команды. Как отметили в «Бешикташе», причиной этому стала плохая игра и несовместимость внутри команды.

В этом сезоне Онана провел за турецкий клуб 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,7 миллиона евро.