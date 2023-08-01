«Марсель» подписал форварда сборной Сенегала Ндиая

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиай перешел в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.

Детали сделки и срок контракта 23-летнего сенегальца не сообщаются.

Ндиай дебютировал за сборную Сенегала в 2022 году. На счету форварда 7 матчей за национальную команду и 1 забитый гол.

В сезоне-2022/23 Ндиай провел 52 матча, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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