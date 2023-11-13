Марселино в ближайшее время возглавит «Вильярреал» — контракт до 2026 года

«Вильярреал» в ближайшее время подпишет контракт с тренером Марселино Гарсией Торалем. Как сообщает RTPA, специалист уже прибыл в офис клуба и подпишет соглашение до лета 2026 года.

58-летний Марселино возглавлял «желтую субмарину» с 2013 по 2016 года. Его последним место работы был «Марсель», который он тренировал с июня по сентябрь 2023-го.

10 ноября «Вильярреал» уволил второго тренера за сезон Хосе Пачету. После 12 туров ла лиги «Вильярреал» набрал 12 очков и занимает 14-е место.