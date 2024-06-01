Марсьяль может продолжить карьеру в «Лионе», «Марселе» или «Бешикташе»

«Лион» и «Марсель» интересуются нападающим «Манчестер Юнатед» Антони Марсьялем, сообщает Sky Sports.

По данным источника, оба клуба хотят подписать 28-летнего француза, который станет свободным агентом этим летом. Также на футболиста претендует «Бешикташ».

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2015 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за команду во всех турнирах.

27 мая форвард объявил, что покинет клуб по окончании срока контракта, который действует до конца июня 2024 года.