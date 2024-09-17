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Марсьяль не смог договориться с «Фламенго» и может перейти в АЕК

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Антони Марсьяль.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не смог договориться о переходе в «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, теперь 28-летний француз ведет переговоры с греческим АЕК, который предложил ему контракт до конца июня 2027 года и готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2015 года и покинул клуб в июле 2024 года в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2023/24 Марсьяль провел 19 матчей за «красных дьяволов», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК Фламенго

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