Каррера — о Кварацхелии в «ПСЖ»: «Неаполь уже немного тесноват для него»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», — сказал Каррера «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.