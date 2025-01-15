Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:49

Каррера — о Кварацхелии в «ПСЖ»: «Неаполь уже немного тесноват для него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», — сказал Каррера «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Массимо Каррера
Читайте также
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя