«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази после постов в поддержку Палестины

«Майнц» объявил о расторжении контракта с полузащитником Анваром Эль-Гази после постов игрока в поддержку Палестины.

«Мера принята в ответ на комментарии и сообщения футболиста в соцсетях», — говорится в заявлении клуба.

30 октября «Майнц» объявил, что игрок вернется к тренировкам, так как в клубе «есть культура исправления ошибок».

28-летний марокканец, представляющий Нидерланды, стал игроком немецкого клуба в конце сентября, перейдя на правах свободного агента. В составе немецкого клуба форвард провел 3 матча и отметился 1 результативной передачей.