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Мбаппе откажется от предложения «Аль-Хиляля». Он считает, что лучше провести сезон на скамейке «ПСЖ»

Мбаппе откажется от предложения «Аль-Хиляля»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет переходить в «Аль-Хиляль», сообщает Relevo.

По информации источника, 24-летний француз скорее проведет сезон на скамейке запасных «ПСЖ», чем согласится на переход в клуб из Саудовской Аравии. Ранее появилась информация, что руководство парижан готово усадить Мбаппе на скамейку запасных, если он откажется продлить контракт или покинуть клуб в летнее трансферное окно.

24 июля сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил 300 миллионов евро за Мбаппе, а самому форварду готов дать зарплату в размере 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в мадридский «Реал» следующим летом.

По информации Sky Sports, «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля».

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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