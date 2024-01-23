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Сегодня, 10:09

Мбаппе в марте определится с выбором будущего клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует в марте определиться со своим будущим, утверждает журналист Франсуа Галлардо.

По информации источника, 25-летний француз не контактировал с «Реалом» в последние 15 дней и не заключал с мадридцами никакого соглашения. По словам журналиста, Мбаппе дал понять, что определится с будущим клубом в марте.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года, поэтому сейчас он свободно может вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 25-летний француз сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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