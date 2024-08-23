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Сегодня, 14:43

Медведев рассказал, что выкуп Изидора «Сандерлендом» зависит от ряда обстоятельств

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, при каких условиях «Сандерленд» будет обязан выкупить нападающего Вильсона Изидора.

23 августа петербургский клуб объявил об уходе форварда в аренду. Ранее сообщалось, что стоимость аренды француза обошлась «Сандерленду» в 750 тысяч евро.

«Зависит от ряда обстоятельств», — сказал Медведев «СЭ».

23-летний Изидор выступал за «Зенит» с сентября 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до июня 2026 года.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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