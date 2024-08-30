Медведев заявил, что «Зенит» не пугают репутационные риски в связи с трансфером Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в ходе презентации игрока.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«Репутационные потери в связи с переходом Соболева? Если кому-то хочется такого, то такого не будет. В качестве доказательства вспомним наши переходы между «Зенитом» и «Спартаком». Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков... Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично. Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», — сказал Медведев.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.