Metaratings: Глебов может перейти в «Динамо» за 9-10 миллионов евро

«Динамо» активизировало переговоры по переходу полузащитника «Ростова» Данила Глебова, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы пытаются согласовать итоговую сумму трансфера, которая может составить около 9-10 миллионов евро. Переход может произойти после возможного ухода хавбека Луиса Чавеса из московской команды.

В этом сезоне 25-летний Глебов сыграл 23 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 миллионо евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.