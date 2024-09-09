Metaratings: Мангаш успешно прошел медобследование для «Спартака»

Португальский защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш успешно прошел медобследование перед завершением перехода в «Спартак».

По информации Metaratings, в ближайшее время 26-летний игрок подпишет контракт с московским клубом.

Мангаш выступает за «Виторию» с 2023 года. На счету защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Контракт Мангаша с «Виторией» рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.