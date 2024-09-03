Metaratings: «Спартак» близок к трансферу защитника Мангаша из «Витории Гимарайнш»

По информации Metaratings.ru, «Спартак» согласовал условия контракта с португальским защитником «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангашем.

Как утверждает источник, сейчас переговоры проходят на уровне клубов. Стороны пытаются договориться о сумме трансфера.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.