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Сегодня, 09:47

Metaratings: «Спартак» близок к трансферу защитника Мангаша из «Витории Гимарайнш»

Рикарду Мангаш.
Фото Global Look Press
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По информации Metaratings.ru, «Спартак» согласовал условия контракта с португальским защитником «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангашем.

Как утверждает источник, сейчас переговоры проходят на уровне клубов. Стороны пытаются договориться о сумме трансфера.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
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