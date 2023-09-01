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Сегодня, 08:47

«Метц» интересуется Изидором

Сергей Разин
корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото ФК «Локомотив»
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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Метц». Французский клуб рассматривает возможность аренды игрока с последующим выкупом.

Ранее «Марсель» активно интересовался игроком и делал предложение о трансфере.

Изидор в «Локомотиве» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Метц
Вильсон Изидор
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