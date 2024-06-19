Ашветия: «Хвича способен заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Экс-нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«У того же «Наполи» сезон не получился, один игрок не может команду тащить. В этом году команда развалилась, и Хвича играл нестабильно. Если Луис Энрике действительно хочет Кварацхелию, значит, верит в него. Испанские тренеры любят таких техничных игроков, как Кварацхелия. И все же я думаю, что Хвича способен заменить Мбаппе. Не сыграет как Мбаппе, но определенная замена будет», — цитирует Metaratings.ru Ашветию.

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.