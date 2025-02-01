Прокопец — о переходе Изидора в «Сандерленд»: «Никаких законодательных запретов у англичан с оплатой в Россию не существует»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» переход Вильсона Изидора из «Зенита» в «Сандерленд». 1 февраля английский клуб оформил полноценный трансфер игрока, который находился в команде в аренде.

— Если «Сандерленд» смог выкупить Изидора у «Зенита», значит у Англии нет проблем с оплатой в Россию?

— Насколько я понимаю, никаких законодательных запретов у англичан с оплатой в Россию не существует. Они сами себе это придумывают. Когда нужно платить российским клубам, они отказываются, ссылаясь на то, чтоб нужно получить специальное разрешение от государственного органа для произведения оплаты. Они прикрываются им как запретом. Но это не запрет, а просто процедура. А когда действительно нужно заплатить, как в случае с Изидором или Кралом, они получают такое разрешение и платят.

«Сандерленд» арендовал француза в августе 2024 года до конца сезона-2024/25. Изидор провел за клуб 26 матчей и забил 9 голов.