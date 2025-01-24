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Сегодня, 22:37

«Милан» арендовал Уокера из «Манчестер Сити» с опцией выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кайл Уокер.
Фото ФК «Милан»
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на правах аренды перешел в «Милан», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

34-летний англичанин будет выступать за «Милан» под 32-м номером. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

Уокер выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Он провел за команду 319 матчей, забил шесть мячей и сделал 23 результативные передачи.

С «горожанами» защитник стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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