«Милан» арендовал Уокера из «Манчестер Сити» с опцией выкупа

Сегодня, 22:37
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на правах аренды перешел в «Милан», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
34-летний англичанин будет выступать за «Милан» под 32-м номером. В соглашении предусмотрена опция выкупа.
Уокер выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Он провел за команду 319 матчей, забил шесть мячей и сделал 23 результативные передачи.
С «горожанами» защитник стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.