«Милан» договорился с «Реалом» о выкупе защитника Хименеса

24 марта, 20:30
Защитник «Реала» Алехандро Хименес, выступающий на правах аренды за «Милан», перейдет в итальянский клуб, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «россонери» арендовали 18-летнего испанца с правом выкупа за 5 миллионов евро. Однако «Милан» смог согласовать выкуп Хименеса за более низкую сумму. При этом у «Реала» останется право обратного выкупа игрока.
Достигнув соглашения с «Реалом», «Милан» теперь должен договориться с Хименесом об условиях контракта.
Защитник в текущем сезоне сыграл за основную команду «Милана» 5 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.