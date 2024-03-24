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24 марта, 20:30

«Милан» договорился с «Реалом» о выкупе защитника Хименеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Алехандро Хименес, выступающий на правах аренды за «Милан», перейдет в итальянский клуб, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «россонери» арендовали 18-летнего испанца с правом выкупа за 5 миллионов евро. Однако «Милан» смог согласовать выкуп Хименеса за более низкую сумму. При этом у «Реала» останется право обратного выкупа игрока.

Достигнув соглашения с «Реалом», «Милан» теперь должен договориться с Хименесом об условиях контракта.

Защитник в текущем сезоне сыграл за основную команду «Милана» 5 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

ФК Милан
ФК Реал
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