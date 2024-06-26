«Милан» хочет арендовать Лукаку

«Милан» заинтересован в аренде нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители «россонери» контактировали с лондонским клубом и окружением 31-летнего бельгийца. Миланский клуб пытаются выяснить условия, на которых возможен трансфер.

В минувшем сезоне Лукаку на правах аренды выступал за «Рому», он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.