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«Милан» хочет арендовать форварда «ПСЖ» Коло-Муани

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» заинтересован в аренде нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, парижане готовы отпустить 26-летнего француза, но хотят, чтобы арендатор полностью покрывал зарплату футболиста, что может стать проблемой для миланцев.

Также интерес к Коло-Муани проявляют «Бавария», «Ювентус» и несколько клубов АПЛ.

Коло-Муани выступает за «ПСЖ» с сентября прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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