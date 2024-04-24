«Милан» хочет арендовать Себальоса из «Реала» с правом выкупа

Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в «Милане», сообщает AS.

По информации источника, красно-черные хотят летом арендовать 27-летнего испанца с правом выкупа. Потенциальная сделка осложняется тем, что «Реал» рассчитывает сразу заработать на уходе футболиста.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.