«Милан», «Интер» и «Наполи» интересуются полузащитником «Торино» Риччи

«Милан», «Интер» и «Наполи» проявляют интерес к полузащитнику «Торино» Самуэле Риччи, сообщает Calciomercato.

Туринский клуб рассчитывает сохранить 23-летнего итальянца и уже начал с ним переговоры по новому контракту. Команда готова отпустить игрока только в случае, если получит предложение в размере 35 миллионов евро.

Риччи выступает за «Торино» с января 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Контракт Риччи с «Торино» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.