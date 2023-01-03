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Трансферы

Сегодня, 08:34

«Милан» интересуется 18-летним нападающим «Сантоса» Боржесом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сантоса» Анжело Боржес может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.

По информации издания, бразильский клуб рассчитывает получить за игрока 20 миллионов евро и различные бонусы. Руководство «Милана» не планирует тратить на трансфер футболиста более 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел за «Сантос» 25 матчей в чемпионате Бразилии, забил один гол и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 13 миллионов евро.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, набрав 33 очка за 15 матчей.

ФК Милан
ФК Сантос
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