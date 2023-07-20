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Трансферы

20 июля, 22:49

«Милан» интересуется нападающим «Вильярреала» Чуквуезе

Мария Гусева
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«Милан» планирует подписать нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, испанский клуб хочет получить за 24-летнего нигерийца около 35 миллионов евро. «Россонери» готовы заплатить за футболиста 30 миллионов.

Срок контракта Чуквуезе с «Вильярреалом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуезе провел за команду 42 матча, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Футбол
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