«Милан» может бесплатно подписать вратаря Спортьелло из «Аталанты»

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 30-летнего итальянца претендует «Милан», который намерен подписать игрока свободным агентом в июне 2023 года.

В текущем сезоне Спортьелло провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 матчей, дважды сыграв на ноль.