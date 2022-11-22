«Милан» может бесплатно подписать вратаря Спортьелло из «Аталанты»

22 ноября, 01:41
Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 30-летнего итальянца претендует «Милан», который намерен подписать игрока свободным агентом в июне 2023 года.
В текущем сезоне Спортьелло провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 матчей, дважды сыграв на ноль.
Методология
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Основные источники исследования