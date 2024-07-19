«Милан» объявил о переходе Мораты

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората перешел в «Милан», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

31-летний испанец подписал соглашение сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го. В контракте прописана опция продления еще на один сезон.

Мората будет выступать под 7-м номером. Портал Transfermarkt оценил сумму перехода в 13 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Форвард стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.