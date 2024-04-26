«Милан» рассматривает возможность продажи Беннасера летом 2024 года

Опорный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство россонери готово изучить возможность продажи 26-летнего алжирца по окончании сезона-2023/24.

Утверждается, что футболист входит в сферу интересов клубов Англии, Франции и Саудовской Аравии. Сумма предполагаемого трансфера может составить 50 миллионов евро.

Беннасер выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 165 матчей, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.