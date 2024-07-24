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Сегодня, 13:30

Миранчук в среду пройдет медосмотр перед завершением перехода в «Атланту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время завершит переход в «Атланту» из МЛС, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, в среду 28-летний россиянин пройдет медицинское обследование перед завершением трансфера. Ранее Sky Sport сообщил, что сделка должна быть оформлена до 26 июля.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Всего в активе Миранчука 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
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