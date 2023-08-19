Митрович перейдет в «Аль-Хиляль» за 50 миллионов евро

Сегодня, 17:18
Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «Аль-Хиляль» договорился о трансфере с лондонским клубом. Уже сегодня 28-летний серб вылетит в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.
Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года. Он провел за команду 206 матчей, забил 111 мячей и отдал 22 голевые передачи.
Ранее форвард играл за «Ньюкасл», «Андерлехт», «Партизан» и «Телеоптик». Кроме того, на его счету 52 гола в 81 матче за сборную Сербии.
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