Митрович перейдет в «Аль-Хиляль» за 50 миллионов евро

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аль-Хиляль» договорился о трансфере с лондонским клубом. Уже сегодня 28-летний серб вылетит в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года. Он провел за команду 206 матчей, забил 111 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Ранее форвард играл за «Ньюкасл», «Андерлехт», «Партизан» и «Телеоптик». Кроме того, на его счету 52 гола в 81 матче за сборную Сербии.

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