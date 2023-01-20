Миятович считает, что рано или поздно Мбаппе перейдет в «Реал»

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Спортивный директор «Реала» Предраг Миятович поделился мнением по поводу возможного трансфера нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.
«Сейчас никого не нужно подписывать. Все изменения вносятся летом, когда сезон только начинается. «Реалу» не хватает игроков на разные позиции в атаке, полузащите и защите, и я знаю, что сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема. Я по-прежнему надеюсь, что «Реалу» удастся приобрести Килиана Мбаппе — рано или поздно это произойдет», — цитирует TMW Миятовича.
Весной 2022 года француз заключил новый контракт с «ПСЖ», отказавшись от трансфера в «Реал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования